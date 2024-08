Calcio femminile C Jesina Aurora allenamento congiunto a Cesena

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Contro un’avversaria di categoria superiore, primo test match per l’undici di Mattia Casaccia a pochi giorni dall’avvio della preparazione JESI, 21 agosto 2024 – A pochi giorni dall’avvio della preparazione per la nuova stagione di serie C laha svolto il primoin casa del, formazione che milita in serie B. Due formazioni distinte, una per tempo, quelle proposte da mister Mattia Casaccia che alla fine ha cosi commentato: “Partita che dopo cinque giorni di preparazione presentava le sue insidie. Test difficile che serviva per mettere minuti e allenarsi nella difficoltà. Primo tempo 3 a 0 per le nostre avversarie, secondo 5 a 0 con tanti spunti su cui lavorare”.(primo tempo) – Piersantelli, Verdini, Daple, Costadura, Gambini, Ciccarelli, Montesi, Fiorella, Lancioni, Hjelle, Cavagna.