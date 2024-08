Bayesian proseguono ricerche dei 6 dispersi È ancora mistero su dinamica naufragio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nuova giornata didei seiche potrebbero essere rimasti intrappolati nelle cabine della, la nave di 56 metri affondata due giorni fa mentre era in rada davanti alla costa di Santa Flavia (Palermo). Già dalle prime ore del mattino di oggi, 21 agosto, i Vigili del Fuoco, la capitaneria di Porto e diversi tecnici e ingegneri si sono incontrati a Porticello per fare il punto della situazione e per poi riprendere le immersioni. Finora soltanto il corpo del cuoco dell’imbarcazione finora è stato recuperato dai sommozzatori. Quindici le persone, tra passeggeri e componenti dell’equipaggio, che sono riuscite a mettersi in salvo e che adesso si trovano al sicuro in un hotel di Santa Flavia. Disperso il proprietario della nave, il magnate britannico Mike Lynch, così come Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, veterano della finanza internazionale.