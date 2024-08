ATP Winston-Salem Shang prossimo avversario di Sonego Avanzano Eubanks e Michelsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nel torneo di. Sul cemento americano, il bilancio in casa Italia è stato di una vittoria e una sconfitta. Successo di Lorenzocontro lo svizzero Dominic Stricker con il punteggio di 6-4 6-1 e ko di Luciano Darderi contro il belga David Goffin per 6-2 6-4.affronterà negli ottavi di finale il cinese Juncheng(n.77 ATP), a segno per 7-5 6-3 contro l’argentino Mariano Navone (n.37 del ranking). Goffin, invece, giocherà contro il francese Arthur Rinderknech (n.56 del mondo), a segno per 6-3 6-4 contro l’australiano Chris O’Connell (n.86 del mondo). Sono arrivate le vittorie degli statunitensi Alexe di Chris. La testa di serie n.11 del torneo si è imposta per 7-6 (3) 6-4 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.79 del mondo) e negli ottavi affronterà il belga Zizou Bergs (n.