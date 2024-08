Taglie inglesi | a corsa corrispondono e come destreggiarsi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) Cosa sono le? Efare pere capire qual è quella adatta alla nostra misura? Ecco una spiegazione semplice. Cosa sono leInghilterra, Europa, Stati Uniti, e Italia hanno un sistema di classificazione dellediverso da paese a paese. Cosa significa questo? Che se acquistiamo un capo di un brand inglese, americano o francese, potremmo trovarci un po’ spaesate e non capire qual è quella che corrisponde a quella italiana, che è quella a cui siam più abituate. Nello specifico levanno dal 4 al 20. La 4 corrisponde all’italiana 36, la 6 alla 38, e avanti così, fino alla 20 che corrisponderà alla 52 italiana. Per aiutarvi a capirne qualcosa, vi viene in aiuto la tabella di conversionequella che vedete sotto.