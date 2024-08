Studenti fuori sede | Cresce la domanda volano i prezzi degli affitti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) In Italia, la condizionesi fa sempre più gravosa, segnata da una realtà che non lascia spazio a facili soluzioni: l'impennata deidelle stanze in affitto. Questo fenomeno, in costante ascesa, è divenuto una delle sfide più pressanti per i giovani universitari e per le loro famiglie, generando un senso di precarietà e incertezza che accompagna l'inizio di ogni anno accademico.Secondo l'ultimo osservatorio annuale di Immobiliare.it, il mercato delle stanze si trova di fronte a un incremento dei costi senza precedenti, spinto da unache nel 2024 è cresciuta del 27% rispetto all'anno precedente. Questo aumento vertiginoso si riflette in un rincaro medio del 7% per le stanze singole, in un contesto nazionale che vede quasi tutte le principali città universitarie registrare aumenti neidi locazione.