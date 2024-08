Sinner sicuro di rimanere n 1 dopo gli US Open ma non nella classifica ATP Race | gli scenari e chi può insidiarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Un rendimento notevolissimo. Jannikproseguesua avventura d’eccezionale consistenza nel 2024.nottata italiana l’altoatesino (n.1 del ranking ATP) ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe e conquistato il titolo 1000 a Cincinnati. Si tratta del secondo Masters 1000 conquistato nel 2024Miami e della quinta affermazione nel massimo circuito in questa stagione. Il tassametro corre e segna 48 vittorie e 5 sconfitte nei singoli match. Questo dato porta alla vetta anche, ovvero ladi rendimento dell’annata corrente, qualificante per il Master di fine anno per i primi 0tto e a cui Jannik è già certo di partecipare. Il classe 2001 del Bel Paese, pertanto, sta mettendo in mostra una continuità incredibile.