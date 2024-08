Sinner positivo a un controllo | cos’è successo e il provvedimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikè reduce dalla fantastica vittoria all’ATP Cincinnati in finale contro Tiafoe ma le ultime ore sono state condizionate da una notizia: secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ il numero uno al mondo è risultatoa tracce di Costebol, una sostanza proibita rilevata nelle sue urine in quantità infinitesimale, inferiore a un miliardesimo di grammo. La positività gli era stata contestata dall’Itia dopo uneseguito al torneo di Indian Wells. Dopo un’indagine è stato appurato che l’assunzione è stata involontaria e che Jannikè innocente. Il tennista italiano parteciperà agli US Open. La International Tennis Integrity Agency ha deciso di togliergli i 400 punti della finale di Indian Wells e il relativo premio in denaro, circa 300 mila euro.