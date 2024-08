Sinner è tornato | trionfa a Cincinnati quinta vittoria nel 2024 e poltrona di re del mondo più solida

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Trionfo nella notte di Jannik, primo italiano a vincere il torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 7.909.030 dollari). Il 23enne altoatesino, numero 1 dele prima testa di serie, sconfigge in finale il 26enne statunitense Frances Tiafoe, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 in un’ora e 36 minuti. Per, è il 15° titolo in carriera, il quinto stagionale e il terzo a livello Masters 1000, dopo lea Toronto nel 2023 e a Miami quest’anno. A fare la differenza la grande prova al servizio diche realizza ben 13 ace con solo due doppi falli, ottiene l’85% di punti con la prima palla, uno strepitoso 76% con la seconda, e concede all’avversario solo 3 palle-break, tutte annullate.