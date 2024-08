Scorrere i video online per alleviare la noia potrebbe in realtà rendere le persone più annoiate e meno soddisfatte | l’allarme della ricercatrice Katy Tam

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Sotto l’ombrellone, al ristorante, al bar, con gli amici o da soli. Sono tante le ore passate al cellulare a consultare idi intrattenimento per ammazzare il tempo e soprattutto la. Eppure, soprattutto per il secondo punto,non essere così. Secondo una ricerca pubblicata dall’American Psychological Association sul Journal of Experimental Psychology,perlainlepiù ante eo coinvolte dal contenuto. Lo studio ha incluso sette esperimenti con un totale di oltre 1.200 partecipanti dagli Stati Uniti o studenti universitari presso l’Università di Toronto. In due esperimenti di base, i partecipanti passavano da unall’altro quando si anvano e prevedevano che si sarebbero anticambiandoinvece di guardarli per intero.