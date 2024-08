Premio Cortonantiquaria quest’anno a Pierre Gramegna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 –IlCortonanatiquaria 2024, conferito ogni anno a un personaggio celebre che esprime un particolare legame con Cortona, viene consegnato sabato 31 agosto a, amministratore delegato del Meccanismo europeo di stabilità. IlArte viene conferito all'attrice e scrittrice Carla Romanelli Crowther., cui viene conferito il2024, già Ministro delle Finanze del Lussemburgo, è dal 2022 amministratore delegato del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.ha eletto a suo buen retiro proprio Cortona, dove il suo uliveto produce uno dei migliori oli della zona. Proprio alla città di Cortona sua figlia Iris ha donato nel 2022 un numero di 50 alberi in occasione del proprio matrimonio qui celebrato, per contrastare le emissioni di CO2 emesse per la celebrazione.