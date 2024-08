Piombinofiamme su traghetto per l' Elba

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 17.23 A Piombino è in corso l'evacuazione di circa 300 persone che si trovano a bordo di undella Corsica Ferries in cui si è sviluppato un incendio. Ilera in partenza per Portoferraio e le persone evacuate sono passeggeri e personale della compagnia di navigazione. Non ci sono feriti. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto con tre squadre, tre autoscale, due carri aria e un elicottero dei VF di Cecina. Presenti anche i carabinieri e il personale del 118.