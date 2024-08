Palermo le ricerche notturne della barca affondata e delle sei persone disperse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Gli speleo sommozzatori dei vigili del fuoco nella serata del 19 agosto hanno completato l’ultima ispezione nel relitto del veliero Bayesian, affondato all’alba di stamane a Porticello e che si trova adagiato a una profondità di circa 50 metri. I sub sono riusciti ad accedere al ponte di comando ma non sono riusciti ad andare oltre per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio. Le operazioni di ricerca dei sei dispersi, che potrebbero essere rimasti intrappolati all’interno dello yacht, sono riprese già alle 6.30 del 20 agosto. L'articolo, leseiproviene da Il Fatto Quotidiano.