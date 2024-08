Nave affondata Vigili | come Concordia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 10.55 Uno scenario da "in piccolo", dove "è difficile avanzare a causa di ostacoli e spazi molto ridotti". Così idel fuoco sulla situazione in cui operano i sub impegnati nella ricerca dei 6 dispersi del naufragio del veliero affondato a causa di una tromba d'aria nel Palermitano. Oggi le fasi della ricerca comportano l'intervento di due sub per volta, che possono restare immersi a quella profondità solo una dozzina di minuti,compresi i due minuti per raggiungere il fondale e poi riemergere.