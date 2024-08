Medio Oriente il cardinal Pizzaballa | Momento decisivo per il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) “Siamo in unper ililin. Se in questi giorni non si raggiungerà un accordo ci sarà una degenerazione davvero drammatica”. Così ile bergamasco Pierbattista, patriarca di Gerusalemme, si esprime sugli ultimi sviluppi della guerra israelo-palestinese e sulla tragedia umanitaria che ne consegue a Gaza. Il prelato, che da 35 anni vive in prima persona i conflitti che dilaniano quella terra e i suoi abitanti, è intervenuto all’incontro inaugurale dell’edizione 2024 del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in corso a Rimini. L’iniziativa, che taglia il traguardo del 45esimo anno, è dedicata alla ricerca dell’essenziale, invitando a impegnarsi con passione ed entusiasmo a quanto fa emergere la bellezza della vita.