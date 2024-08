Il taglio di capelli all’ex lavatoio divide il popolo del web

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ormai exdi Morbegno continua a far parlare: ora spunta anche un parrucchiere più o meno abusivo. Teatro la settimana scorsa di un video, nel quale un ragazzo cercava di abbattere con colpi di kung fu un pannello informativo, l’area di un, non più operativo, è balzata ancora agli onori della cronaca per una foto (che ha fatto il giro del web) in cui si vede un giovane che sta tagliando iad un coetaneo. I residenti hanno notato il novello parrucchiere e, alcuni di loro, si sono detti amareggiati per il giovane che si è improvvisato parrucchiere a cielo aperto. Qualcuno si è anche spinto a dire "il ragazzo in questione non paga le tasse, oltre a non pulire e a lasciare sporca la zona". Ma su internet, in molti, hanno dato una spiegazione al tutto, cercando di non criminalizzare l’operato di questo ragazzo che, alla fine, "non fa nulla di male".