Fermi tutti | Nyx ha lanciato la collezione ispirata a Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Per vedere il film manca ancora qualche settimana, ma per i nostalgici del primo “Spiritello porcello” del 1988 c’è una novità in campo make-up da non perdere. Si tratta della nuovaNyx x, una collabal film di Tim Burton. Nel cast grandi volti come Monica Bellucci e l’amatissima Mercoledì Addams Jenna Ortega. La trama? Trentasei anni dopo gli eventi del primo film, la famiglia Deetz torna a casa a Winter River dopo l’inaspettata morte di Charles Deetz. Ed è qui che la vita di Lydia viene sconvolta quando l’adolescente figlia ribelle, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta. Inoltre, apre accidentalmente il portale per l’Aldilà, liberando