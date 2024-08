Cortona l’Interrogazione sul caso dengue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 – Arrivasule richiesta di chiarimenti sulle misure di prevenzione nel Comune da parte dei Gruppi Consiliari Partito Democratico eCivica. “Vista la preoccupazione dei cittadini in seguito aldiche si è verificato di recente nel territorio comunale, come gruppo consiliare del Partito Democratico insieme al Capogruppo diCivica Rossano Cortini abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere se siano state adottate adeguate misure di prevenzione da parte del nostro Comune. È infatti previsto che, nel periodo da aprile-maggio fino a novembre, siano programmati trattamenti larvicidi su caditoie, tombini stradali, canali e fossati che si trovano su suolo pubblico, profilassi che ad oggi non ci risulta sia stata attuata.