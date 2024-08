Violenza sessuale di gruppo su una 16enne indagini a Rimini sulla prostituzione minorile online

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 18 agosto 2024 – La Procura della Repubblica diha avviato un'indagine riguardante un caso didipluriaggravata ai danni di una minorenne, che si prostituiva utilizzando i social network. L'inchiesta, condotta dai carabinieri di Riccione sotto la supervisione del sostituto procuratore Davide Ercolani, è partita dopo che una ragazza di 16 anni, spaventata e confusa, è stata trovata in strada dopo essere stata abbandonata da due uomini e ha chiesto aiuto al 112. La giovane avrebbe dichiarato ai soccorritori e ai carabinieri di non ricordare cosa fosse accaduto, affermando di aver fumato droga. Le successive visite mediche in ospedale hanno confermato i sospetti di una duplice