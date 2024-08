Quattro escursionisti salvati dai vigili del fuoco dopo essersi persi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pescara - Nel tardo pomeriggio di ieri, alle 19:30 circa, squadre dideldel distaccamento di Alanno e del distaccamento volontario di Lettomanoppello sono intervenute in località Valle dell'Orfento, nel comune di Caramanico Terme, per soccorrerein difficoltà. Iavevano perso l'orientamento e non erano in grado di ritornare autonomamente all'abitato. Grazie all'intervento della sala operativa del Comando provinciale, glisono stati geolocalizzati con precisione. Le coordinate sono state immediatamente trasmesse alle squadre di soccorso, che sono riuscite a raggiungere iprima del calar della notte. Gli uomini del soccorso hanno poi accompagnato gliin una zona sicura, garantendo il loro rientro senza ulteriori complicazioni. leggi tutto