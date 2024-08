Nuova dentiera tempestata di diamanti per Achille Costacurta | Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un’estate da protagonista dei social quella di, figlio del celebre ex difensore del Milan, Billy, e l’attrice Martina Colombari. Dopo aver ostentato delle bustine contenenti una polverina rosa, aver insultato la madre e averci fatto pace, ora il giovane torna a far parlare di sé per la suadentatura. Ed è proprio su TikTok che il giovane ha sfoggiato il suo ultimissimo (e di certo anche costoso) acquisto. In una clip, infatti, il giovaneha sfoggiato la suadi. “Nonmai il tuoti fa i!”, scherzasu TikTok, dove il video ha raggiunto oltre 300mila visualizzazioni. Continua, dunque, e non vuole assolutamente fermarsi l’estate da vip del giovane rampollo di casa. Chissà quale sarà la sua prossima trovata.