Nomine | Antoniozzi FdI ‘triste tentare di abbattere Giorgia Meloni indirettamente’

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago (Adnkronos) – “La questione intorno ad Ariannaci ricorda che sarebbe grave se si facesse politica con l’uso giudiziario: abbiamo dovuto sopportare un ventennio tremendo ai tempi di Berlusconi e quella situazione ha indebolito l’Italia”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera Alfredo.“Però non mi meraviglierei perché, purtroppo, dal 1993, è saltata la separazione dei poteri e c’è stata una invasione di fatto incostituzionale. Mascariare Ariannaè un esercizio veramente pessimo e mediocre cosi come confondere la politica con altro. Purtroppo ci rendiamo conto che, guardando alla vicenda Toti, il principio della presunzione di innocenza non esiste più -aggiunge-.