Jannik un ultimo sforzo | tra il titolo di Cincinnati e Sinner c’è solo l’idolo di casa Tiafoe

(Di lunedì 19 agosto 2024) “I bravi giocatori vincono quando tutto funziona. I grandi giocatori vincono anche quando non funziona niente, anche quando giocano male“. Questa frase di Maria Sharapova riflette il torneo diche sta giocando, capace di spingersi fino in finale nonostante non sia nelle migliori condizioni fisiche né stia esprimendo il suo miglior tennis. Nonostante tutto, ad arrivare all’atto conclusivo è stato però lui, dimostrando di avere qualcosa in più degli altri. E non si può dire neppure che il tabellone l’abbia aiutato – al massimo il giorno di riposo per il forfait di Thompson – visto che ha battuto le due teste di serie peggiori che poteva incontrare: la 5, Rublev, nei quarti, e la 3, Zverev, in semifinale.ha rischiato e sofferto contro entrambi, ma è riuscito ad emergere vittorioso al terzo set.