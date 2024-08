Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 darà a questo mostro iconico un nuovo design intricato

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il: Glidelun”. L’attesissima serie fantasy Il: Glidel– Stagione 2 è proprio dietro l’angolo, in uscita il 29 agosto 2024. La nuova stagione introdurrà alcuni mostri di rilievo con l’apparizioneents e di Damrod. Tuttavia, l’aggiunta più eccitante sarà il ragno gigante Shelob, che a quanto pare è stato sottoposto a unaggiornamento del. Shelob è un personaggiodi J.R.R. Tolkien, figlio del leggendario aracnide Ungoliant. Come ha dichiarato Maxim Baldry, che interpreta Islidur, a GamesRadar in occasione del Comic-Con di San Diego, il ragno dovrebbe essere più terrificante che mai nella prossima stagione.