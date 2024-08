Il kamunismo di Kamala Harris non piace neppure ai suoi | sembra Tsipras

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)che ai grandi autorevoli giornali americani non vada mai bene nulla, ma forse sono definiti “autorevoli” proprio perché hanno abbastanza obiettività per riconoscere la realtà delle cose, anche quando questa va contro alla propria linea. Il New York Times, che certamente non si può definire filorepubblicano, ha condotto una campagna sostenendo che Biden era inadeguato e andava sostituito; il Washington Post, che sul punto non è stato da meno, venerdì ha criticato duramente le misure economiche annunciate dain un discorso in North Carolina, descrivendole come «espedienti populisti».