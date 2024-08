Harry salterà il funerale dello zio per una preoccupazione particolare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 agosto 2024) Secondo quanto appreso da People, il principenon parteciperà alzio Robert Fellowes. Fellowes, zio die del principe William e cognato della loro defunta madre, la principessa Diana, è morto il 29 luglio per cause non rivelate. L’uomo aveva 82 anni, come divulgato dal necrologio pubblicato sul Times. Nonostante gli ottimi rapporti, però, il duca di Sussex ha deciso di non essere presente alper un motivo specifico. Robert Fellowes era sposato con la sorella di Diana, Lady Jane. L’uomo ha anche lavorato per la regina Elisabetta, dal 1977 al 1990, iniziando come assistente segretario privato prima di passare ai ruoli di vice segretario privato e segretario privato. Il principe, come riportato dai tabloid, avrebbe avuto un ottimo rapporto con lo zio materno. Tuttavia, ha deciso di non tornare nel Regno Unito per l’ultimo saluto.