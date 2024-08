Golf Matsuyama resiste al rientro degli avversari e conquista il FedEx St Jude Championship

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Iisti del PGA Tour si sono messi alle spalle il consueto appuntamento settimanale. Concluso infatti ilSt.(montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1967 sotto il nome di Westchester Classic che presenta un field riservato a soli 70isti. Seppur col brivido Hidekiin vetta eil ricco trofeo nonostante i tentennamenti finali. Il giapponese, che poteva contare su 5 lunghezze di margine prima dell’avvio dell’ultima tornata, non va oltre il par di giornata chiudendo con lo score complessivo di -17 (263 colpi) e viene avvicinato daldel norvegese Viktor Hovland e dell’americano Xander Schauffele. Per entrambi seconda posizione a -15 con lo statunitense capace di siglare un fragoroso -7 bogey free che lo laurea come migliore di giornata.