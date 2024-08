Verona-Napoli le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 agosto 2024)è il match delle 18.30 al Bentegodi. Gli azzurri di Antonio Conte esordiscono in questo campionato. Il tecnico salentino, in verità, ieri non ha proprio toccato l’argomento. Troppi, a suo dire, i problemi che esulano dalla tattica per poterne parlare con tranquillità. Ed in effetti ilè un cantiere aperto e qualche pezzo manca, anche perchè i ricambi sono stati bellamente scartati. Quindi i partenopei giungono acon i centrocampisti contati. E poi l’ormai annoso problema attaccante con Victor al centro della fiera ancora invenduto., i dubbi di Conte Buongiorno sì, Buongiorno no contro l’Hellas? Dopo l’infortunio di giovedì e la convocazione arrivata ieri, il nodo relativo al suo impiego non è stato sciolto per niente: proverà oggi, a poche ore dalla partita.