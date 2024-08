Transformers One | il cast vocale spiega la storia delle origini degli Autobot in un nuovo video

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024)One: illain unOne arriverà nelle sale tra poco più di un mese e i fan del franchise non vedono l’ora di vedere il primo film completamente animato dopo quasi 40 anni. A questo entusiasmo si aggiunge una nuova featurette delche la Paramount Pictures ha appena rilasciato per promuovere il film. Lo sneak peek mostra filmati dei bot del film in azione insieme ai loro doppiatori che parlano del progetto. Ilcomprende star come Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson e Keegan-Michael Key, che compaiono tutti nella featurette. Chris Hemsworth presterà la voce all’iconico personaggio di Optimus Prime, che a questo punto è conosciuto come Orion Pax, e Hemsworth ha dichiarato che laè ciò che lo ha attirato nel film.