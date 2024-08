Thuram da impazzire l’Inter si gode Tikus | una prima volta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Pomeriggio da incorniciare, personalmente parlando, per Marcus. Il francese ha trascinatocon una doppietta contro il Genoa, nonostante poi il pari genoano al 96?. DA URLO – Meglio di così non poteva partire la seconda stagione con la maglia deldi. Il francese ha fattoin 52? i tifosi del. Una doppietta da urlo e incantevole, smorzata solamente dalla beffa finale firmata Junior Messias al 96?.ha brillato nel pomeriggio no di Lautaro Martinez. Il partner argentino, rientrato a Milano solamente il 6 agosto, è apparso svogliato e ancora non in condizione. Tutto normale, dalla prossima uscita contro il Lecce, si rivedrà un altro Toro. Ritornando a: oltre alla doppietta, ha regalato giocate e spunti da campione: insomma,è già in forma.