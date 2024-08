Morata dopo l’esordio | Rigore fuorigioco gol giallo… non so perché mi succede tutto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-17 23:53:55 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:è tornato e lo fa in grande stile.Il suo esordio con il Milan ha avutoEhi, non ha nemmeno iniziato la prima partita di Serie A con la sua nuova squadra.un’estate da sogno, con la conquista della Coppa dei Campioni e la partenza un po’ controversa dall’Atlético de Madrid, Il ritorno di Álvaro sui campi da gioco ha portato con sé una prestazione piena di battute d’arresto. Anche se sìha segnato un gol al suo esordio con la maglia rossoneri. Di fronte a tali eventi, all’attaccante non è rimasto altro che scherzare a fine gara. “, gol, giallo midi. A volte non somidi”ha detto ai microfoni di DAZN.