Mercato Marotta rassicura Inzaghi | Sì prenderemo un difensore

(Di domenica 18 agosto 2024) Il campionato è cominciato, ma ilnon è finito. All’Inter manca una pedina, undi piede mancino il cui profilo è stato tracciato da Simonedi concerto con la dirigenza. "Diciamo che noi cerchiamo un profilo alla Bisseck come caratteristiche, sia a livello di qualità che di età e di valore - dice Beppenel pre-partita di Genoa-Inter -. Stiamo seguendo una pista valida con Ausilio e Baccin, per cui lavoriamo sapendo benissimo che ilè ancora aperto. Non c’è ansia. Siamo contenti di quanto fatto, consapevoli di avere una rosa competitiva. Palacios? Non facciamo nomi perché significherebbe fare brutta figura se non lo prendi". Il nome in cima alla lista, però, è proprio quello dell’argentino di proprietà del Talleres e in prestito al Rivadavia.