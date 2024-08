Costretto a correre al buio | brutto imprevisto in pista per Pecco Bagnaia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Durante più di un giro al GP d'Austria della MotoGPè statoal, o meglio con una visibilità sensibilmente ridotta. Il motivo? Un insetto e una visiera a strappo che non sarebbe venuta via. Nonostante questo, il piemontese della Ducati è riuscito comunque a dominare e a trionfare su tutti gli altri. Il campione ha dovuto fare i conti con l'mentre stava ampliando il proprio margine sul rivale per il titolo Jorge Martin. Cos'è successo di preciso? Un insetto si è spiaccicato proprio sulla visiera che non riusciva a togliere. Lo ha rivelato lui stesso dopo la gara: "C'è stata una visiera a strappo che non veniva via. Praticamente un insetto mi si è spiaccicato sulla visiera proprio davanti agli occhi in fase di frenata ed è stato un momento di crisi.