Chi è Katerina Ostrousko la moglie di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024)è un volto noto della televisione ucraina, giornalista e produttrice. Qui è conosciuta, però, per via del suo altrettanto celebre marito, l’ex calciatore e nuovo allenatore del Milan, con il quale è sposata dal 2018. Una bella storia d’amore per una giovane donna in carriera, legatissima alla sua famiglia e con un particolare amore per l’Italia. La carriera in TV Sin da giovanissimasi è appassionata al mondo del giornalismo, tanto da esordire in televisione nel 2010, quando aveva solo 19 anni. Dapprima ha lavorato per l’emittente Vuz-Tv, dopodiché è passata al canale Donbass che le ha affidato la conduzione di un talk show.