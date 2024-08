Verona e Napoli uniti per Giuliano Giuliani | spunta l’iniziativa dei due club

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024)si uniscono in un omaggio speciale al portiere che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Quella di domenica sarà una giornata speciale per il calcio italiano. Hellas, due delle squadre protagoniste della Serie A, daranno il via alle loro stagioni con un incontro che trascende il semplice calcio. In occasione della 34esima stagione dell’Hellase della 79esima del, le due squadre celebreranno il ricordo di, storico portiere che ha indossato le maglie di entrambe le società., noto per la sua carriera brillante negli anni ’80, sarà omaggiato con un momento speciale prepartita. Allo stadio ‘Bentegodi’ sarà presente la figlia Gessica, che riceverà una maglia commemorativa da entrambe le squadre in segno di rispetto e ammirazione.