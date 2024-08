Un torneo di basket con La Serra e il Centro Fonti San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Dal lavoro di squadra e dal potere del fare rete tra associazioni prende vita tra Arci LaSanla prima edizione del"Streetball Recanati -3 Vs 3 Misto Over 17", appuntamento che si svolgerà dal 6 all’8 settembre alSan. Ilsarà composto da 16 squadre che si sfideranno sotto canestro in 4 gironi da 4: si qualificheranno le prime due di ogni girone, per poi passare a quarti, semifinali e finale. È possibile iscrivere, sino al prossimo primo settembre, squadre composte da un massimo di 4 giocatori, il costo d’iscrizione è di 40 euro a squadra e comprende la copertura della quota assicurativa e la fornitura di una canotta.