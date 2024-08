Sharon il dettaglio sfuggito a tutti Bruzzone | Conosceva il suo killer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Si indaga a 360 gradi per l'omicidio diVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada durante una passeggiata notturna a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, mentre il fidanzato dormiva in casa. In attesa di riscontri di tracce di Dna sul corpo della barista, circa una decina di persone tra vicini e altre persone della zona sono state sottoposte a rilievi genetici. L'ultima indiscrezione che trapela dalle indagini è quella sulle persone che potrebbero aver visto qualcosa la notte tra il 29 e il 30 luglio. Le telecamere della zona avrebbero documentato il passaggio in quei minuti di un uomo in bicicletta. Ma sarebbero diverse le persone - a piedi, in bicicletta e in moto - avvistate in zona in quel periodo che devono essere identificate. Secono la criminologa Roberta, Verzenil'assassino e non si è trattato di un delitto casuale.