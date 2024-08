Raid israeliani su Gaza almeno 16 morti | 9 bambini e 3 donne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – E’ salito da 11 ad16 il bilancio deineiaereicompiuti la scorsa notte sulla Striscia di: lo scrive l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche.15 iad Al-Zawaida, dove oltre alle tende con gli sfollati sono state colpite anche delle case. Un secondo corpo e’ stato inoltre recuperato da sotto alle macerie nel quartiere Sheikh Radwan a nord diCity, aggiunge la Wafa, aggiornando il bilancio provvisorio per tutta la Striscia di. In un lancio precedente, la Wafa aveva riferito di10 vittime in undi cacciache ha colpito “tende che alloggiavano gli sfollati” nella cittadina di Al-Zawaida, nella parte centrale della Striscia. Colpito anche il quartiere Sheikh Radwan diCity, dove è stato colpito un edificio residenziale conun morto accertato.