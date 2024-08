Motociclismo Carrasco inizio di stagione memorabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Che sarebbe stata tra le più forti lo si poteva immaginare, visti i suoi trascorsi. Poi, però, deve essere la pista a confermare e mantenere le premesse e Analo sta facendo. La 27enne spagnola – è nata a Murcia il 10 marzo 1997 – pilota con maestria la Yamaha R7 nel Mondiale femminile e porta in alto i colori ravennati del Team Evan Bros del team principal Fabio Evangelista che ha sempre creduto in lei. Reduce dalla vittoria in gara2 a Portimao, Anaè seconda nella classifica del primo mondiale femminile con 122 punti, 7 in meno della sua eterna rivale, Maria Herrera. Tuttavia Herrera non è sempre salita sul podio mentre laha ottenuto, nelle sei gare sin qui disputate, 2 vittorie, 2 secondi e 2 terzi posti ed è l’unica sempre tra le prime tre assieme all’altra iberica Sara Sanchez che, però, non ha mai vinto sin qui.