Longhi | Inter in due vanificano i gol di Thuram Partenza falsa

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo il pareggio 2-2 di Genoa-, il noto giornalista Brunocommenta quanto visto in campo. Con due errori pesanti che hanno vanificato l’ottima prestazione di Marcus. GOL VANIFICATI – Non ha dubbi Brunonel definire chi siano i peggiori di Genoa-, gara pareggiata per 2-2 alla prima di campionato. Il noto giornalista sportivo, sul suo profilo Twitter ufficiale, si rifà in particolar modo agli errori di Yann Sommer prima e di Yann Bisseck poi, che hanno di fatto causato le reti della squadra allenata da Alberto Gilardino. Questo il suo pensiero in merito: “Gli errori di Sommer e Bissecki due gol di un superper la squadra di Simone Inzaghi. Quella di Gilardino ci mette cuore e sofferenza”.