LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | tutto pronto per le PL2 Bagnaia lancia la sfida a Martin e Marquez

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.07 Pochi minuti e prenderà il via il sabato del Red Bull Ring. Il meteo anche oggi dovrebbe proporre sole e temperature estive. Domani qualche chance in più di pioggia. 10.05 Ricordiamo che, subito dopo le PL2, sarà tempo di qualifiche comporranno la griglia di partenza della Sprint Race che scatterà alle ore 15.00. 10.03 Sul tracciato del Red Bull Ring, incastonato tra i monti della Stiria, Pecco, dopo aver vissuto una PL nella quale si è concentrato solamente sul consumo delle gomme, ha cambiato marcia nelle pre-qualifiche, mettendo in mostra un feeling davvero notevole con la sua GP24. Si sapeva che la moto di Borgo Panigale si adattasse particolarmente bene sulla pistaca, ma “Pecco” ha comunque impressionato. 10.00 CLASSIFICA TEMPI PRE-QUALIFICHE DI IERI 1 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.