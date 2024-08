Lecco padre e figlio di 7 anni appesi a uno sperone a 1700 metri d’altezza | salvati dai Draghi lombardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – La gita in montagna tra papà edi 7si è trasformata in un incubo per due escursionisti lecchesi. Sono rimasi bloccati in un canalone a strapiombo sul Resegone,ad unodi roccia a 1.700di quota. I due stavano risalendo il canalone Cermenati, una via impegnativa, consigliata ad alpinisti con esperienza, esperienza che un bambino di 7, per quanto abituato ad andare in montagna, non può aver ancora maturato. Il ragazzetto infatti ad un certo punto non è più riuscito a proseguire oltre. Il salvataggio con l'elicottero del papà e deldi 7