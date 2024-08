Incidente a San Lazzaro carambola nella notte | muore a 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) San(Bologna), 17 agosto 2024 - Tragicoa Sanalla rotonda che collega via Jussi a via Virginia Woolf. A perdere la vita un 22enne, di origine marocchina, residente a Bologna. La ragazza 24enne che era con lui è rimasta illesa. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 4 di mattina. Il 22enne era alla guida della sua auto, con l’amica sul posto del passeggero. Ad un certo punto, per cause che saranno al vaglio dei carabinieri, all’altezza della Rotonda tra via Jussi e via Wolf il 22enne ha perso il controllo del mezzo. Si è innescata una violentache ha divelto anche parte della segnaletica verticale, ma per fortuna nessun altro utente della strada. L’auto del 22enne si è poi ribaltata. Sul posto sono arrivati dapprima i vigili del fuoco che hanno estratto i due giovani dalle lamiere. Poi i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.