È venuto giù di tutto mai tanta acqua tutta insieme | strade come fiumi

(Di sabato 17 agosto 2024) Capoterra è stata colpita duramente da violenti e improvvisizzoni, che hanno provocato numerosi disagi alla popolazione. Secondo le stazioni pluviometriche di Sardegna Clima Aps, nel pomeriggio sono caduti 93 mm di pioggia nel centro del paese, con punte di 40 mm nelle colline circostanti,a Poggio dei Pini. Gli effetti del maltempo non si sono fatti attendere. Nel centro storico, una famiglia ha dovuto richiedere l’intervento della Protezione civile a causa di un principio di allagamento nel cortile della loro abitazione. La furia dell’ha provocato la caduta di un piccolo albero in centro e ha divelto diversi tombini. Fango e detriti hanno invaso via Cagliari, specialmente nel tratto tra via Assisi e via Siena. Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, si è recato sul posto per un sopralluogo immediato.