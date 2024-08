Cincinnati Jannik Sinner rimonta e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024)continua la sua marcia trionfale nel torneo Atp Masters 1000 di, assicurandosi un posto indopo una combattuta vittoria contro il russo Andrey Rublev. L’altoatesino, attuale numero 1 del mondo e testa di serie del torneo, ha superato il rivale russo, numero 6 del ranking ATP, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 in un match durato due ore e 26 minuti. L’incontro è iniziato in salita per, che ha mostrato incertezze al servizio e ha commesso numerosi errori dal lato del dritto. Il primo set è così scito nelle mani di Rublev, con il campione italiano visibilmente in difficoltà. Dalla metà del secondo set, tuttavia,ha saputo reagire, limitando gli errori e trovando il break decisivo sul 5-5. Questa svolta ha permesso al giovane talento italiano di aggiudicarsi il secondo set con il punteggio di 7-5.