Carboni arriva la scelta di De Zerbi per Brest-Olympique Marsiglia

(Di sabato 17 agosto 2024) Valentinha avuto qualche problemino di natura fisica nell’ultima settimana. Roberto Deha fatto la suain occasione della partita tra. RIMANDATO – Ad appena tre giorni dalla conferenza stampa di presentazione di Valentinin Franciagià la prima notizia non proprio positiva. Il giovane classe 2005 salterà la partita d’esordio in Ligue 1 train programma quest’oggi alle ore 17. L’argentino in prestito dall’Inter ha preso una botta in allenamento e non è riuscito a recuperare in tempo.non è perciò nemmeno tra i convocati per il match odierno. Dovrebbe comunque tornare disponibile per la prossima giornata, dove probabilmente ci sarà il suo definitivo esordio.