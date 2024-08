Campo di Marte all’asta Serve mobilitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) "Occorre dire un no chiaro,dinon si tocca, deve restare tutto a vocazione sociosanitaria e quei partiti politici che governano la bramosia regionale devono aver ben chiaro che i lucchesi ricordano e adesso è inutile fare le mammolette". Lo afferma in una nota il gruppo che si augura che, finalmente, tutti i cittadini, tutti i politici locali si rendano conto del gioco che da anni viene portato avanti sulla salute dei lucchesi e lancia l’idea di una petizione. "Nonostante siamo mediamente più giovani della popolazione toscana essendo residenti in piana di Lucca – si legge nella nota – abbiamo una speranza di vita più bassa e una mortalità più alta della media toscana. Ilditutto per la sanità, aldidovete fare una delle tre Case della Salute Hub che ci spettano, non solo due come avete ventilato.