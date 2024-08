A Camaiore serata con Lorenzo Marone e ' Generazione X'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024)(Lucca), 17 agosto 2024 - In attesa della finale del Premio Letterario-Belluomini, domenica 18 agosto, alle 21.30, davanti al Pontile del Lido, lo scrittoreinterpreterà 'X', monolgo semiserio di un cinquantenne impreparato. In caso di piogga l'evento si terrà presso la Galleria Europa. Interverranno il Presidente delMichele Brancale, l'assessore al Turismo e alle Tradizioni Andrea Favilla, con la conduzione di Claudio Sottili. Intanto, alla memoria di Paola Lucarini e Rosanna Belluomini, sarà dedicato quest'anno un riconoscimento speciale del Premio letterario, la cuifinale, con la giuria popolare che decreterà il vincitore tra cinque finalisti, è programmata per il 21 settembre 2024. Il premio è stato assegnato a Gianfranco Lauretano per la sua opera 'Questo spentoevo sta finendo' (edito da Graphe).