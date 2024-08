Moto2 | Ogura svetta nella FP del GP d’Austria quarto un buon Tony Arbolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si chiude nel segno di AIla prima sessione di prove libere valida per il GP, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di. Il pilota nipponico attualmente numero due della classifica generale è apparso subito in confidenza con il circuito di Spielberg, candidandosi ad essere uno dei protagonisti del weekend. Nello specifico giapponese in sella al MT Helmets Team in una sessione contrassegnata da molteplici cadute si è rivelato l’unico del lotto a scendere sotto la quota dell’uno e trentacinque, fermando il cronometro a 1:34.926 e precedendo la IDEMITSU Honda Team Asia di Somkiat Chantra, secondo con un gap di +0.108 davanti a Manuel Gonzalez (QJmotor Gresini), terzo a +0.128. Bene poi(ELF Marc VDS Racing Team),con un ritardo di +0.272 regolando Jake Dixon (GasGas Aspar Team), quinto a +0.