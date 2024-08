Imane Khelif irriconoscibile | si mostra truccata e con la piega per rivendicare la sua femminilità VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Uno dei casi più chiacchierati alle Olimpiadi appena concluse è stato quello di, pugile algerina che ha conquistato l’oro spazzando via le polemiche e le voci che la accusavano di essere uomo. In realtà la pugile non è transessuale ma è intrasex, cioè dotata di tratti fisici di una persona intersessuale che possono presentare una combinazione o variazione di caratteristiche sia maschili che femminili. Subito dopo la vittoria laha pubblicato una foto con la medaglia d’oro rivendicando la suae da poco ha postato un altrodove siin vesti del tutto “inedite”.con trucco, orecchino e abito a fiori Dopo le polemiche che l’hanno travolta per la sua dubbiasi sta togliendo tanti sassolini dalla scarpa ed è trapelata la notizia che avrebbe denunciato Elon Musk e J.K. Rowling con l’accusa di cyberbullismo.