Addio alla ' casalinga di Voghera' Scompare Paola Zanin Concati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - È morta all'età di 76 anni, "ladi", Paola, la presidente dell'associazione nata per contrastare lo stereotipo dellaignorante. Perdi, a partire dagli anni '60 si intendeva infatti nel gergo giornalistico un'immaginariadella piccola provincia, di non larghe vedute. L'origine del termine è contestata. Da una parte si fa risalire al 1966 quando il Servizio Opinioni della Rai avviò un'inchiesta per vedere quanto fossero comprese alcune espressioni di attualità e di politica. Il gruppo che, fra quelli sentiti per l'inchiesta, dimostrò il tasso di comprensione meno elevato sarebbero state quello delle casalinghe di